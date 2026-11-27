Gaziantep'te 27 Kasım 2026 Cuma günü hava durumu değişken. Şehrin genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Güneşli saatlerde sıcaklık artabilir. Ancak aralıklı bulutlar gün boyunca serin bir hava yaratıyor. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik var. Bu durum dışarıda vakit geçirenler için hoş bir değişiklik sağlıyor. Bugünkü hava, güneşli ama hafif serin.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ilginç gelişmelere işaret ediyor. Hafta sonu sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Havanın zaman zaman kapalı hale gelmesi olası. Pazar günü sıcaklık 17-20 derece arasında değişecek. Önümüzdeki hafta daha soğuk günler yaşayabiliriz. Gece saatlerinde serin havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmekte fayda var.

Gaziantep’te yaşayanlar için bazı önlemler almak önemli. Hafif ve geçici serin havalarda kat kat giyinmek gereklidir. Vücut sıcaklığını korumak adına bu önem taşıyor. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Havanın durumu ne olursa olsun, sağlık açısından dikkatli olunmalıdır. Vücut direncini düşürmemek için bol sıvı tüketimi önemlidir.

Gaziantep’in hava durumu, dışarı çıkmak için keyifli bir fırsat sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Hava durumunun değişkenliği günlük planları etkileyebilir. En güncel bilgilere ulaşarak hareket etmek akıllıca olacaktır.