Kaza, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Uğurova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ç. (18) yönetimindeki otomobil, kavşakta İsmail Ç. (28) idaresindeki tıra yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Ç. ile araçta bulunan A.T. (17), A.M.E. (17) ve U.A. (16) ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 ağır yaralı, Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Ramazan Ç., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 YARALININ DURUMU KRİTİK

Kazada ağır yaralanan diğer 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü ve hastanelerdeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır