Kaza, akşam saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlanan araç ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.