Gaziosmanpaşa’da 19 Kasım’da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın, 19 Kasım tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle daireyi yoğun duman ve alevler sardı. Yangın sırasında dairede ve apartmanda bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangında dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanede tedavi gören 3 kişinin taburcu edildiği, 1’i ağır olmak üzere 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor