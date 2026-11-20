Gazipaşa’nın Sanayi mevkiinde meydana gelen olayda, Murat Fidan’ın park halindeki otomobilinin lastiği, bir köpeğin ısırması sonucu patladı. Caddede başıboş dolaşan köpeğin, diğer araçların tekerleklerine de yönelerek lastikleri ısırmaya çalıştığı öğrenildi.

112’YE İHBARDA BULUNDU

Murat Fidan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeğin sahibinin İnceğiz Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş olduğu belirlendi.

KÖPEĞİN DAHA ÖNCE DE LASTİKLERİ ISIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Köpeğin sahibinin, hayvanın daha önce kendi aracının lastiklerini de ısırması üzerine Sanayi Sitesi’nde lastiklerini değiştirdiği, ardından köpeği sanayi sitesinde bırakarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sokakta kalan köpeğin, daha sonra Murat Fidan’ın aracının lastiğini ısırarak patlattığı öğrenildi.

MADDİ ZARAR KARŞILANDI

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda köpeği Sanayi Sitesi’nde bırakan kişiye ulaşıldı. Köpeğin sahibinin, Murat Fidan’ın uğradığı maddi zararı karşılaması üzerine Fidan şikayetçi olmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır