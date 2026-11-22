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Düşük karbonlu çelik, inşaatın iklim üzerindeki yükünü azaltıyor.



Bir binanın çevreye etkisi kullanıldığı yıllarda harcadığı elektrikle sınırlı kalmıyor. Yapıda kullanılan çeliğin üretilmesi sırasında ortaya çıkan sera gazı salımları da toplam karbon ayak izinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Demir-çelik sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 11'inden sorumlu. Türkiye'de ise sektörün toplam emisyonlar içindeki payı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde.

Hurda çelik kullanımı, üretimde daha düşük karbonlu bir seçeneği işaret ediyor.

Çelik üretiminde kullanılan yöntemler, ortaya çıkan karbon salımını fazlasıyla etkilemekte. Demir cevherine dayalı entegre üretim tesislerinin yanı sıra hurda çeliği elektrikli ark ocaklarında işleyen bir üretim modeli de bulunuyor. Hurda bazlı üretim, demir cevherine dayalı geleneksel yönteme kıyasla daha az karbon yoğun olabiliyor. Böylece daha önce üretilmiş çeliklerin yeniden değerlendirilmesi, yeni çelik üretiminde kaynak kullanımını ve karbon salımını azaltmak için fırsat yaratıyor. Üretimin tamamını sürdürülebilir hale getirmek çok mühim.

Yenilenebilir enerjiyle üretilen çelik, karbon salımını daha da düşürüyor.

Bir malzemenin çevreye etkisini belirleyen unsurlardan biri de üretim sırasında hangi enerji kaynaklarının kullanıldığı. Elektrikli ark ocaklarında hurda çelik işlenirken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin payını artırmak, üretimin karbon yoğunluğunu azaltmak açısından olduça faydalı. Güneş ve rüzgar enerjisinin üretim kapasitesi büyüdükçe sanayinin bu kaynaklardan yararlanması için de daha fazla olanak ortaya çıkıyor. Bu teknolojilerin yaygınlaşması için yatırım, araştırma ve uygun teşvik mekanizmaları gerekiyor.

Türkiye'nin kentsel dönüşüm süreci, düşük karbonlu çeliği daha önemli hale getirmekte.

Türkiye'de deprem riski ve kentsel dönüşüm çalışmaları, önümüzdeki yıllarda inşaat demirine yönelik talebin artmasına neden olacak. Ülkenin demir-çelik üretiminde inşaat demiri önemli bir yer tuttuğundan, daha düşük karbonlu üretim yöntemlerine geçiş geniş bir etki yaratma potansiyeline sahip. Yeni konut projelerinde bu tür çeliklerin tercih edilmesi, enerji verimliliği ve yalıtım gibi çözümlerle birlikte ele alındığında daha sürdürülebilir yapıların önünü açacak.

Düşük karbonlu çelik, binaların enerji verimliliğini destekleyen dönüşümün bir parçası olacak.

Isı yalıtımı, enerji verimli sistemler, çatı güneş panelleri ve ısı pompaları gibi çözümler binanın kullanım sırasında harcadığı enerjiyi düşürüyor. Düşük karbonlu çelik ise üretim aşamasındaki emisyonları azaltmaya yönelik önemli bir tamamlayıcı rol üstlenmekte. Bu iki yaklaşım bir araya geldiğinde olay çözülüyor aslında. Yeni binaların neredeyse sıfır enerjili bina standartlarına uygun tasarlanması ve mevcut yapıların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi de bu dönüşümün önemli parçaları arasında.

Düşük karbonlu üretime geçiş, demir-çelik sektörünün rekabet gücünü korumasını sağlıyor.

İklim politikaları üretim yapan şirketlerin uluslararası pazarlardaki konumunu fazlasıyla etkilemekte. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamaları, belirli ürünlerin üretiminden kaynaklanan karbon salımlarını ticari açıdan daha önemli hale getiriyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki demir-çelik ticaretinin yüksek hacmi düşünüldüğünde, sektördeki dönüşümün ekonomik sonuçları da dikkat çekiyor. Üretim süreçlerinde emisyonları azaltamayan şirketler, zamanla ek maliyetler ve rekabet baskısıyla karşılaşabilir.