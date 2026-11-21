Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen adlı işçi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Sekmen'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.
Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sekmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.