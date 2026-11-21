Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen adlı işçi göçük altında kaldı.

GÜNGÖREN'DE TEMEL KAZISINDA GÖÇÜK

Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Sekmen'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.



1 İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sekmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır