Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgâr beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş'ta kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

MGM, kuvvetli rüzgâr nedeniyle de uyarıda bulundu. Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden orta kuvvette, yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgârın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

21 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 21 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Artvin

Bingöl

Diyarbakır

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hatay

Kahramanmaraş

Muş

Ordu

Rize

Samsun

Sivas

Tokat

Trabzon

Tunceli

Bayburt

Batman

Ardahan

Osmaniye