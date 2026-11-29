Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi'nde son aylarda kırsal arazide ortaya çıkan yarıklar giderek büyümeye başladı. Toprağı ve kayaları ikiye ayıran yarıkların yerleşim alanlarına yaklaşması mahalle sakinlerinin endişesini artırdı. Bazı noktalarda 10 metre derinliğe ulaşan yarıklar, havadan da görüntülendi.

"EVDE KORKUDAN UYUYAMIYORUZ"

Yarıkların evinin hemen yakınından geçtiğini belirten mahalle sakinlerinden Celal Bozca, yaşadıkları tedirginliği şu sözlerle anlattı:

"Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip, arka kısımdan yani tam köşeden gidiyor."

ÇİVİ KALINLIĞINDAKİ ÇATLAK 3 AYDA BÜYÜDÜ

Bölgede meydana gelen çökmelerin yaklaşık 5 aydır devam ettiğini belirten Ali Topakgöz, başlangıçta çivi kalınlığında olan çatlağın 3 ay içerisinde büyüdüğünü ifade etti.

Topakgöz, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı. 3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi 1 karışı geçmiş durumda. Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz."

"2 HAFTA ÖNCE OLMAYAN ÇATLAKLAR ŞİMDİ ORTAYA ÇIKMIŞ"

Bölgedeki yarıkların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren İlyas Kara ise şu ifadeleri kullandı:

"Aydınlılar Sokağı mevkiinde yarıklar oluşuyor sürekli. Her geldiğimde biraz daha aşağı kayma oluyor. Bölge komple yarılıyor. 2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış. Buraya aşağı yarıklar devam ediyor."

MAHALLE SAKİNİNDEN TAŞ OCAĞI İDDİASI

Bu yıl ortaya çıkmaya başlayan yarıkların bölgede faaliyete geçen taş ocağından kaynaklandığını öne süren Arif Topakgöz de şunları söyledi:

"2020 yılında bu mahalleye yerleştiğimde hiçbir çatlak yoktu. Bu sene yeni çatlaklar olmaya başladı. Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çevrede yok ama taş ocağının taş aldığı bölgede var."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır