Hatay'da hava durumu, 21 Kasım 2026 Cumartesi tarihinde oldukça değişken bir seyir izliyor. Bugünkü hava durumu, genel olarak bulutlu bir hava hâkimiyeti gösteriyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, Hatay’da mevsim için normalin altında bir sıcaklığa işaret ediyor. Güneş ara sıra görünse de, hava genellikle kapalı görünüyor.

Hatay'daki hava durumu, bu günlerde ıslak bir atmosfer sunuyor. Sabah saatlerinde hissedilen serin hava, gün geçtikçe yumuşuyor. Ancak, gün boyunca insanları hazırlıklı olmaya zorluyor. Dışarı çıkacak olanlar, hafif bir üst giysi almalıdır. Akşam saatlerinde hava yeniden serinleşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir tablo çizecek gibi görünüyor. Bulutlu günlerin yanı sıra yer yer yağışlar bekleniyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken, bu durumu göz önünde bulundurmanız önem taşıyor. Hatay'da hava sıcaklığının 18 ile 23 derece arasında olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyecekler için bu durum dikkat edilmesi gereken bir unsur.

Hava koşulları nedeniyle kişisel önlemler almak faydalı olacaktır. Sıcak havaların geri dönmesi beklenene kadar, nem ve bulutlu hava rahatsız edici olabilir. Evde kalmayı tercih edenler, pencere açarak havalandırma yapmalıdır. Ayrıca, dışarıda geçirilen süreyi kısıtlayarak kendinizi korumalısınız. Yağışlı günlerde şemsiyenizi yanınıza alarak sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

Hatay'da 21 Kasım hava durumu, dikkat edilmesi gereken bir tablo çiziyor. Önümüzdeki günler için hazırlığınızı şimdiden yapmanızda fayda var. Güncel hava koşullarını takip etmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Bu, günlük planlarınızı en iyi şekilde yönlendirmenizde yardımcı olacaktır.