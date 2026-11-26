26 Kasım Perşembe 2026 tarihinde, Hatay'da hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Bugün sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında olacak. Gündüzde ve akşam saatlerinde benzer sıcaklıklar hissedilecek. Hava, çoğunlukla parçalı bulutlu kalacak. Bu durum, gün içerisinde güneşli anlar ve bulutlu zamanlar yaşanabileceği anlamına geliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlar görülebilir.

Hatay'da hava durumu, bölgedeki yaşamı etkileyen önemli bir faktör. Hava durumu, günlük aktiviteleri ve dışarıda geçirilecek zamanı doğrudan etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek iyi bir fikir. Doğa yürüyüşü veya açık hava etkinliği planlayanların hava koşullarını dikkate alması akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir eğilim gösterecek. Sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında değişmeye devam edecek. Bu haftanın ilerleyen günlerinde, bulutlu havanın yanında yer yer yağışlı günler de bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun zaman aralığı bulmak isteyenlerin hava durumu tahminlerini güncellemeleri önerilir.

Hatay’da hava durumuna göre önlemler almak akıllıca olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilir. Kat kat giyinmek ve yağmurdan korunmak için şemsiye bulundurmak basit önlemler arasında. Hava durumuna bağlı olarak, dışarıda yemek veya etkinlik planlayanların esnek olması faydalı olacaktır.

Hatay'da 26 Kasım için hava durumu, genel olarak ılıman bir görüntü sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer havaların devam edeceği söylenebilir. Hava koşullarını takip ederek, güzel ve keyifli vakit geçirmek her zaman mümkün.