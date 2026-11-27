Hatay'da bugün, 27 Kasım Cuma 2026 tarihindeki hava durumu kış havası sunuyor. Bölgenin iklim yapısını yansıtıyor. Hafif nem, 20 derece civarındaki sıcaklıkla birleşiyor. Bu durum ılımlı bir atmosfer oluşturuyor. Bugünkü hava genel olarak bulutlu. Aralıklı yerel yağışlar bekleniyor. Havanın serinliği, bölge halkının kışa hazırlıklarını gözler önüne seriyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen soğuk, sıcak giysilerin önemini vurguluyor.

Hatay’da bugün hava durumu etkili. Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri de dikkat çekiyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Genel olarak ılıman bir hava hakim olacak. Özellikle akşam saatlerinde havanın soğuması öngörülüyor. Sıcaklıkların azalması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için kat kat giyinmek akıllıca bir fikir olabilir.

Bu dönemlerde sabah saatlerindeki soğuk havaya dikkat etmek önemli. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, şemsiyenizi almayı unutmayın. Beklenmedik anlarda yerel yağışlar sürpriz yapabilir. Bu hava koşullarında hasta olmamak için vücut ısısını korumak gerekiyor. Araç kullananların yolda oluşabilecek kaygan zeminlere karşı dikkatli olmaları önemli.

Hava durumu bugün 20 derece civarında ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Bölge halkı bu kış günlerine hazırlanırken hava koşullarını dikkate almalıdır. Dışarıda rahat ve sıcak giysilerle ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.