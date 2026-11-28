Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında projeli çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, "Yaramazlar" isimli suç örgütünün faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları topladığı ve para karşılığında kendi banka hesaplarını kullandırarak para nakline aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin hesaplarında toplam 6 milyar 105 milyon 438 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekiplerince 24 Kasım tarihinde Sakarya merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kayseri, Tokat, Batman, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda banka kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 96 şüpheliden 15’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 81 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır