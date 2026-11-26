Olay, Şehit Nuri Pamir İlkokulu’nda meydana geldi. Okul kantininden aldığı simidi yiyen öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken öğrencinin durumunu fark eden kantin görevlisi, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

KANTİNCİNİN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

Öğrenciye Heimlich manevrası uygulayan kantin görevlisi, soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Müdahalenin ardından öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığı ve kantin görevlisinin Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi kurtardığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır