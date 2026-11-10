Bir sekmede araştırma, diğerinde sunum, bir başkasında yarım kalmış bir video… Hepsi önemli olunca hiçbiri kapatılmıyor. Bu yoğunluk da bilgisayarın yavaşlamasına yol açıyor. Çoklu görevle çalışanların performansı ön planda tutması gerekiyor.
Hazır araçlarla yetinmeyip kendi yapay zekâ projelerini geliştirmek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu kullanıcılar için donanım kapasitesi kritik bir rol oynuyor. Yetersiz bir sistem projeleri yarı yolda bırakabiliyor.
Gündüz toplantılar, akşam oyun keyfi… Bilgisayarını tek bir amaç için kullanmayanların her iki ihtiyacı da karşılayabilecek bir model seçmesi gerekiyor. Uzun bir iş gününün ardından oyun sırasında takılan bir bilgisayar keyfinizi kaçırabilir!
Tasarım dosyaları, sunumlar, büyük boyutlu belgeler… Hepsinin aynı anda açık olduğu yoğun bir iş temposunda bilgisayarın bu yükü kaldırabilmesi şart.
İster yapay zekâ projeleri geliştirin, ister içerik üretin, ister oyun oynayın… Beklentileriniz ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri seçmek büyük fark yaratıyor.
NVIDIA RTX Spark’ın farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden modellerini Hepsiburada’da inceleyebilir, size en uygun seçeneği keşfedebilirsiniz.