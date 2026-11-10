1. Aynı anda onlarca sekme açık tutanlar



Bir sekmede araştırma, diğerinde sunum, bir başkasında yarım kalmış bir video… Hepsi önemli olunca hiçbiri kapatılmıyor. Bu yoğunluk da bilgisayarın yavaşlamasına yol açıyor. Çoklu görevle çalışanların performansı ön planda tutması gerekiyor.

2. Gün boyu yapay zekâ kullananlar

3. Kendi yapay zekâ modelini geliştirmek isteyenler

E-postalar, sunumlar ve toplantı notları derken yapay zekâ artık birçok çalışanın vazgeçilmez yardımcısı haline geldi. Bu araçları sık kullananlar için hızlı ve kesintisiz bir deneyim büyük önem taşıyor.



Hazır araçlarla yetinmeyip kendi yapay zekâ projelerini geliştirmek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu kullanıcılar için donanım kapasitesi kritik bir rol oynuyor. Yetersiz bir sistem projeleri yarı yolda bırakabiliyor.

4. Gündüz çalışıp akşam oyun oynayanlar



Gündüz toplantılar, akşam oyun keyfi… Bilgisayarını tek bir amaç için kullanmayanların her iki ihtiyacı da karşılayabilecek bir model seçmesi gerekiyor. Uzun bir iş gününün ardından oyun sırasında takılan bir bilgisayar keyfinizi kaçırabilir!

5. Video düzenleyen ve içerik üretenler

6. Aynı anda birden fazla projeyle uğraşanlar

Video kurgularken görsel düzenleyen, bir yandan da yeni projeler planlayan içerik üreticilerinin bilgisayardan beklentisi oldukça yüksek. Bu kullanıcıların işlem gücü ve grafik performansına özellikle dikkat etmesi gerekiyor.



Tasarım dosyaları, sunumlar, büyük boyutlu belgeler… Hepsinin aynı anda açık olduğu yoğun bir iş temposunda bilgisayarın bu yükü kaldırabilmesi şart.

Doğru bilgisayar nasıl seçilir?



İster yapay zekâ projeleri geliştirin, ister içerik üretin, ister oyun oynayın… Beklentileriniz ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza uygun özellikleri seçmek büyük fark yaratıyor.

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