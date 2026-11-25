Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, LNG taşıyan bir geminin bugün öğleden sonra konum belirleme sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

PATLAMA SONUCU ALEV ALDI

Açıklamada, "ABD-İsrail'in oluşturduğu sahte güzergah" olarak nitelendirilen rotayı kullanan geminin deniz mayınına çarpmasının ardından meydana gelen patlama sonucu alev aldığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hürmüz Boğazı Trafik Kontrol Merkezi ise İran'ın boğazdaki düzenlemelerini dikkate almayan ve ABD ordusunun yönlendirmesiyle izinsiz güzergahları tercih eden gemileri deniz mayınına çarpma riskine karşı uyardı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır