Bugün, 21 Kasım Cumartesi 2026 tarihi için İstanbul hava durumunu inceleyelim. Şehirdeki atmosfer serin. Hafif bir nem var. Rüzgârlar soğuk hissettiriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında. Gün ortasına yaklaşırken sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. İstanbul'da bugünkü hava, akşama yaklaşırken hafif serinlik ile artan rüzgâr ile etkili oluyor. Genel olarak bulutlu bir hava hâkim. Ara sıra kısa süreli yağışlar yaşanabilir.

İstanbul’da bu dönemlerde hava durumu dikkat çekici. Deniz etkisi belirgin. Gün içindeki sıcaklık farkları önemli. Sahil kesimlerinde denizden gelen serin rüzgârlar hissedilebilir. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hava şartlarının değişebileceğini göz önünde bulundurun. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya hırka almak iyi bir fikir olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici görünüyor. Hava tahminlerine göre İstanbul’da sıcaklıklarda minimal bir artış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde 20 ile 24 derece arasında sıcaklıklar görülebilir. Hafta ortasına yaklaşıldıkça bulutlu hava hafif yağışlı günlere dönüşebilir. Bu durumda dışarıda keyifli zaman geçirmek için birkaç gün fırsat var. Ancak ani yağışlara karşı şemsiye almak iyi bir hazırlık olacaktır.

İstanbul hava durumu, bahar ve yaz geçiş dönemlerinde önemli bir konudur. Havanın ani değişimleri günlük planları etkileyebilir. Her gün hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Dış mekan etkinlikleri, park gezileri ve yürüyüş planları yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Kısacası, İstanbul’daki hava durumu serin ama keyifli. Önümüzdeki günlerde daha ılıman bir seyir izlenecek. Hava durumunu takip ederek planlarınızı akıllıca yapabilirsiniz. Mevsim geçişlerinin tadını çıkarmanız için yağışlı anlara karşı hazırlıklı olunması önemlidir.