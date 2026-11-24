24 Kasım 2026 tarihinde İstanbul’da hava durumu kışın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Hava sabah saatlerinde serin ve hafif nemli olacak. Termometreler sabah 15 derecelerde ölçüm yapıyor. Öğleye doğru sıcaklık 19-20 dereceye çıkacak. Gün ilerledikçe ısı düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye gerileyecek. Havanın üzerinde bulutlu bir görünüm hâkim. Gün içinde yer yer hafif yağış bekleniyor. Bugün serin ama sakin bir gün geçireceğiz.

İstanbul'da değişken hava koşulları yaygındır. Sonbaharın son günlerinde bu durum sıkça gözlemlenir. Bugün ve gelecek günlerde bulutlu hava durumu öngörülüyor. Yarından itibaren sıcaklık 16-19 derece arasında olacak. Yağışlı koşullar bu dönemde sık yaşanabilir. İstanbul hava durumu sürekli değişiyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla soğuk ve yağışlı hava etkisi artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Dışarıda zaman geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Kat kat giysiler tercih etmek ve yanınıza şemsiye almak gerekir. Özellikle akşam saatlerinde rüzgar soğuk hissi yaratacaktır. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Önlemler almak sağlık ve konfor açısından önemlidir.

24 Kasım 2026 tarihli İstanbul hava durumu serin, bulutlu ve yağışlı bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarıda olanların hava durumuna uygun hazırlık yapması büyük önem taşımaktadır. Hava durumu değişkenliğine karşı tedbirli olmak keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.