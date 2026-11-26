İstanbul'da 26 Kasım 2026 tarihi için hava durumu dinamik bir profil çizecek. Şehirdeki hava durumu oldukça değişken. Bugün, semalarda bulutlu bir görünüm hakim. Akşam saatlerine yaklaşırken hafif bir yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklık 18 ile 20 derece arasında. Rüzgar etkisiyle bu sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Bugünkü hava durumu "istikrarsız" olarak tanımlanabilir. İstanbul’un aniden değişen havası, bizi hazırlıksız yakalamaya oldukça müsait.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha belirgin bir istikrar gösterecek. Hafta sonu sıcaklıkların 17 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ancak, yer yer hafif yağışlı hava koşullarıyla karşılaşma olasılığımız mevcut. Sabah saatlerinde hava serinleyecek. Gün ilerledikçe hava daha ılıman hale gelecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

İstanbul gibi bir metropolde hava durumu takibi, günlük yaşamda büyük önem taşıyor. Yeni hava koşullarına hazırlıklı olmak, sürpriz dolu hava şartları karşısında koruyucu bir unsurdur. Dışarıda zaman geçirecek olanların, şemsiye ya da su geçirmez bir ceket bulundurmalarını öneriyoruz. Rüzgarlı günlerde hafif kıyafetler yerine kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak kalacak parçaları tercih etmek akıllıca olacaktır.

Kısa süreli hava koşullarındaki değişiklikler yanında, önümüzdeki günlerde sıcaklık daha öngörülebilir olacak. İstanbul'da yaşayanlar ve burayı ziyaret edenler hava tahminlerini güncel takip etmelidir. Planlarını bu doğrultuda yapmak faydalı olacaktır. Bu süreç hem sağlık hem de dış mekan aktiviteleri için büyük önem taşır.