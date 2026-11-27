27 Kasım Cuma 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu, tipik bir sonbahar gününü anımsatıyor. Sabah serin başlayan hava, gün içinde ılıman hale geliyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, keyifli havayı gölgede bırakabilir. Hava durumu için şemsiyenizi yanınıza almayı ihmal etmeyin. İstanbul'un değişken havası sürprizler barındırıyor.

Bahsedilen sıcaklık, İstanbul'un canlı atmosferine uyum sağlıyor. Kentin doğal güzellikleri arasında gezinebilirsiniz. Parklarda yürüyüş yapmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek mümkün. Ancak öğle saatlerinde beklenen hafif yağışlar dikkate alınmalı. Havanın değişkenliği, İstanbul'un ikliminde yaygın bir durum. Dışarıda plan yapmadan önce, hava durumunu düşünmek önemli.

Önümüzdeki günlerde İstanbuldaki hava durumu değişiklik göstermeye devam edecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında kalacak. Yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık biraz daha düşecek. 16 - 19 derece arasında seyredecek. Soğuyan hava ile dikkatli olmakta fayda var. Uzun saatler dışarıda kalacakların kıyafetlerini buna göre hazırlamaları önemli. Kalın giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar, soğuk ve ıslak koşullarda koruyucu olacaktır.

Dolunay döneminde gün batımının görsel şöleni, sonbaharın renkleriyle birleşiyor. Havanın soğuması, akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için zorlayıcı olabilir. Sıcak bir içecek ile kendinizi şımartmak harika bir fikir. İstanbul'un değişken iklimine karşı hazırlıklı olmak, günlük planlarınızı esnek tutmak keyfinizi artıracaktır.

İstanbul'daki hava durumu sürekli güncellenmeyi gerektiriyor. Bu sonbahar gününde hava durumuna göre planlarınızı revize etmek büyük kolaylık sağlayabilir. Dışarıda yapacağınız ufak değişiklikler ile İstanbul'un güzelliklerini keşfedebilirsiniz. İstanbul'un havası sizi her zaman şaşırtabilir.