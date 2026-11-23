İstanbul'da gün boyunca etkili olan lodos, akşam saatlerinde yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Kentin birçok ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Silivri'de etkili olan dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesi'nin diğer illerinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa'da 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düşerken, kuvvetli rüzgarın hızı saatte 96,8 kilometreye kadar ulaştı.

DHA

İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren kuvvetli lodosun ardından akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.Özellikle dışarıda bulunan vatandaşlar, aniden bastıran sağanak karşısında zor anlar yaşadı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece'de vatandaşlar, yağıştan korunmak için farklı noktalara sığındı. Yanlarında şemsiye bulunanlar yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çevredeki kapalı alanlara yöneldi.

Kısa sürede etkisini artıran yağış, ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

DHA

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞDI: BAZI NOKTALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanakla birlikte dolu yağışı da görüldü.

Silivri'de aniden başlayan ve kısa süre devam eden dolu nedeniyle bazı bölgelerde zemin beyaza büründü.Dolu yağışının sona ermesinin ardından ilçede yağmur etkili olmaya başladı. Yağışların gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

DHA

BURSA'DA CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan lodos, akşam saatlerinde sağanağın da etkili olmasıyla şiddetini artırdı.Kentte rüzgarın hızı merkez Osmangazi ilçesinde saatte 60,5 kilometreye, Kestel ilçesinde ise 96,8 kilometreye kadar çıktı. Meteorolojik verilere göre, Bursa kent merkezine 3 saat içerisinde metrekareye 33,3 kilogram yağış düştü. Saat 17.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak, özellikle iş çıkış saatinde trafikte aksamalara yol açtı.Evlerine dönmek üzere yola çıkan sürücüler, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, araçlar yollarda biriken yağmur suları arasında güçlükle hareket edebildi.

Öte yandan Şiddetli yağışın etkisiyle bazı sokaklarında rögarlar taştı.Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi'nde bir otomobil, yağış nedeniyle yerinden çıkan rögar kapağına çarptı.

Peş peşe çakan şimşekler kent semalarını aydınlatırken, olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşattı.Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Bursa'da olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar sürmesi, yağışın ise yarın öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. İstanbul'da da yağmurun gece boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır