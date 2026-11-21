Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Kısa süreli paniğe yol açan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü. Söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri binada tedbir amaçlı inceleme yaptı.

Yangın nedeniyle caddede yaşanan panik, ekiplerin müdahalesinin ardından sona erdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır