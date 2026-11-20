İzmir hava durumu, 20 Kasım Cuma 2026 tarihinde değişken bir seyir izliyor. Gökyüzünde hafif bulutlar hakim. Sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatleri serin geçiyor. Gün ortasında güneş açınca, hava daha sıcak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Gün batımıyla birlikte hava biraz daha serinleyecek. Bulutlu gökyüzü, hava şartlarının değişken olmasına neden olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması önemli.

Bugün hava, keyifli yürüyüşler için uygun. Hafif bir rüzgar hissediliyor. Bu nedenle akşam saatlerinde kalın giysiler giymek daha konforlu olabilir. Hava durumu ılımlı olsa da, beklenmedik şartlara karşı dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin ceket veya şal bulundurması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici. Hafta sonu sıcaklıkların hafifçe düşmesi bekleniyor. Bulutlu hava koşulları devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklığın 18 ile 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Hava durumunda daha fazla değişkenlik görülebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel durumu kontrol etmekte fayda var.

İzmir'de güneşli günlerin ardından gelen hava değişiklikleri, özellikle etkileyebilir. Hava durumu değişikliklerine karşı alınacak önlemler önemli. Kayganlaşan yollar ve artan nemle olumsuz etkiler görülebilir. Dışarıda olanların, değişimlere hazırlıklı olmaları önerilir. Hava şartlarını dikkate alarak plan yapmak faydalı olacaktır. Alınacak önlemler, sağlık açısından yararlı olacaktır.

İzmir'in 20 Kasım Cuma 2026 hava durumu, bulutlu ve ılımlı. İlerleyen günlerde sıcaklıkların hafifçe düşeceği öngörülüyor. Hava koşullarını dikkate alarak, gününüzü daha keyifli ve sağlıklı geçirmek için önlemler alın.