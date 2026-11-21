21 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde İzmir'in hava durumu ılımlı bir seyir izliyor. Bölge halkı bu durumu bekliyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece civarında. Zaman zaman bulutlu hava etkili oluyor. Genel olarak güneşli anlar da var. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün içinde ısınma ile sıcaklık rahatlatıcı bir hal alıyor. Öğle saatlerinde nem oranı artıyor. Bazı bölgelerde hafif yağışların görülmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu belirgin değişiklikler barındıracak. Hafta sonu çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları 19-22 derece arasında dalgalanacak. Çarşamba ve Perşembe günleri daha belirgin yağışlı hava bekleniyor. Bu durum hava koşullarının değişkenlik göstereceğini belirtir. Gün ilerledikçe kısa süreli yağışlar görülebilir. Rüzgarın etkisiyle serin bir hava akımı hissedilecek.

İzmirli vatandaşların dikkat etmesi gereken durumlar mevcut. Yağışlı günler öngörülüyor. Açık hava etkinliklerini planlarken bir yedek plan oluşturmak faydalı olacak. Ayrıca, ani bastıracak yağışlar için uygun bir giysi bulundurmak akıllıca. Kaygan zeminler ise dikkat edilmesi gereken bir unsur. Bu, olumsuz durumları önlemek açısından önemli. Hava durumu dengeli bir özellik sergiliyor. Önümüzdeki günlerde daha bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yaparsanız daha hazırlıklı olursunuz.