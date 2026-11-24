24 Kasım Salı 2026 tarihinde İzmir’deki hava durumu, güz mevsiminin sakin atmosferini yansıtacak. Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli bir gün. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 18-21 derece arasında değişecek. İzmir’in güneşli gökyüzü, az sayıda bulutla birlikte olacak. Hafif bir kaplama ile görülebilir. Güneş ışıklarını sevenler için uygun bir hava.

Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedileceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra sıcaklığın artması bekleniyor. Akşam saatlerinde ferah bir hava olacak. Açık ve yıldızlı bir gökyüzü ile karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bu güzel hava, yürüyüş yapmayı ve piknik planları yapmayı teşvik ediyor. Hava durumunu göz önüne aldığınızda, dışarıda geçireceğiniz zaman keyifli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç küçük değişiklik gösterecek. İzmir, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde serinleyebilir. Sıcaklık tahminleri 16-19 derece arasında olacaktır. Hava değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerine göz atmanız faydalı. Gündüz saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi durumunda sıcaklık artabilir. Gece saatlerinde ise serin bir hava bekleniyor.

Plan yaparken serin akşam saatlerinde kalın giysiler almayı düşünmelisiniz. Rüzgarın etkisini hissetmemek için hafif bir giysi katmanına sahip olmak iyi bir fikir. Her ihtimale karşı yanınıza bir şemsiye almak faydalı olabilir. Güneşli günlerde atkı veya şal ile ısınmak önemlidir.

İzmir'deki hava durumu, günün başlangıcında keyifli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava şartlarını takip etmek gerekebilir. Hava durumunu dikkatle izleyerek, yaşamınıza uygun hale getirmek mümkün. İzmir’de geçireceğiniz bu güzel günlerin tadını çıkarın!