24 Kasım 2026, Kahramanmaraş'ta hava durumu dikkat çekiyor. Şehrin sakinleri yine büyüleniyor. Bugün kış mevsimini hissettiren bir gün. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında. Güneş arada bulutların arkasında kayboluyor. Ilık rüzgarlar, Kahramanmaraş’ın eşsiz coğrafyasını güzelleştiriyor. Ancak sıcaklıklar, kışın yaklaştığını hatırlatıyor.

Bugünkü hava nasıl? Genel olarak sakin bir gün geçiriliyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından gülümsemekte. İlerleyen saatlerde hava koşulları değişebilir. Gün içerisinde kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Özellikle akşam saatlerinde bu etkili olabilir. Dışarıda olanların şemsiyeleri yanında bulundurmaları iyi olur. Böylece ani hafif yağışlara karşı hazırlıklı olurlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumuna dair tahminler var. Kahramanmaraş’ta benzer hava koşullarının süreceği belirtiliyor. Gelecek üç gün sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında dalgalanacak. Yağışlı günlerden sonra hava biraz soğuyabilir. Rüzgarlı bir hava da bekleniyor. Bu dönemde kış hazırlıkları yapmak önemli. Katmanlı giysi tercihleri yapılmalı. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmelidir.

Günümüz hava şartları, açık hava etkinliklerini planlayanları etkileyebilir. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak akıllıca bir önlem. Böylece planlarınızı etkilemeden gününüzü geçirebilirsiniz. Araç kullanırken beklenmedik koşullara dikkat etmelisiniz. Trafikte güvenliği artırmak adına bu önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım itibarıyla hava durumu ılıktır. Zaman zaman yağışlı bir gün yaşanıyor. Gelecek günlerde hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Şehirdeki herkes, bu güzel günlerin tadını çıkarmalıdır. Kışın habercisi olan değişimlere karşı temkinli olmak gerekir. Sağlıklı ve güvenli bir başlangıç için bu önemlidir.