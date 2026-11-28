Alınan bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan engelli Mehmet G. (19), oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlediği sırada bir sürücünün saldırısına uğradı.

ENGELLİ GENCE SALDIRI

Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır