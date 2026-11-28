Olay, öğle saatlerinde Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta görev yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanlarında duran aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark etti.

RAHATSIZLANAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA POLİSLER YETİŞTİ

Hızla harekete geçen polisler, sürücüyü araçtan indirerek güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerine haber veren polisler, ambulans gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Polisler, sürücünün beyanı üzerine kullandığı ilaçları da araç içerisinden alarak kendisine ulaştırdı.



İLAÇLARI RAHATSIZLANAN SÜRÜCÜYE YETİŞTİRDİLER

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün, anksiyete ve majör depresyon rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirdiği belirtildi. Sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Polis ekiplerinin rahatsızlanan sürücüye yardım ettiği anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve polis memurlarının yaka kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır