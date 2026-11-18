Fon skandalı Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasındaki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak her gün yeni gelişmeler yaşanırken, fon soruşturması kapsamında tutuklanan TERA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesindeki detaylar dikkat çekti.
Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan TERA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesi ortaya çıktı.
26 Eylül'de tutuklanan Parlakaç, ifadesinde ekonomi alanında haber yapan gazetecilere yönelik bazı iddialarda bulundu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Parlakaç, bu gazetecilere 100 bin dolar para ve pahalı hediyeler gönderildiğini öne sürdü.
Parlakaç, bu hediyelerin arasında çanta ve mücevherlerin bulunduğunu iddia etti.
TERA, Pusula gibi milyar TL’lik vurguncuların bazı ekonomi gazetecilerine düzenli olarak 100’er bin dolar ve pahalı saat mücevher gönderdiği iddia edildi. Geriye dönük olarak söz konusu iddialara ilgili incelemeler devam ediyor. Kamuoyu fon çetelerini öven vurgunu görmezden gelen gazetecilerin kimler olduğunu merak ediyor.