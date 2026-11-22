Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

YAĞIŞLAR HANGİ BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK?

Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Samsun'un doğu ilçelerinde de aralıklı yağış görülecek.

Yağışların özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon'un doğu ilçelerinde de yerel olarak etkisini artırması beklenen yağışların, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 bin metreyi aşan rakımlı bölgelerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

21 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı nedeniyle 21 ili sarı kodlu uyarı kapsamına aldı.

Kuvvetli yağış ve kar yağışı beklenen iller şöyle sıralandı:

Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Ardahan.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan iller ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

İstanbul'da kuvvetli lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarının pazartesi günü 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Ancak bahar havası uzun sürmeyecek. Hava Forum'un açıklamasına göre, salı günü rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak.

Termometrelerin gündüz saatlerinde bile 6 ila 8 dereceyi göstermesi beklenirken, kentte sıcaklıkların bir günde yaklaşık 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Böylece İstanbul'da kısa süreli ılık havanın yerini yeniden soğuk hava alacak.

İstanbul'da kuvvetli lodosla pazartesi sıcaklık 21 derecelere kadar çıkacak. Salı günü ise karayelle 15 derece birden düşerek gündüz bile 6-8 derecelere inecek. — Hava Forum (@HavaForum) November 21, 2026

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT!

Kuvvetli sağanakların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi risklerin de ortaya çıkabileceği değerlendirildi.

Yetkililer, özellikle yağışın kuvvetli olacağı illerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

MARMARA: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus oluşabilir.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.

BATI KARADENİZ: Bölgenin genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Bartın çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek. Kıyı kesimlerinde rüzgarın 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olabilir.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede Doğu Karadeniz, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. 2 bin metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Rize, Artvin ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Doğu kesimlerin 2 bin metre üzerindeki yüksek noktalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Güneydoğu kesimleri ile Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneyli yönlerden esecek rüzgarın da saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.