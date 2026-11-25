Kaza, Ayırt Caddesi ile Timur Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayırt Caddesi'nde seyir hâlinde olan M.M.K. idaresindeki otomobil, Timur Caddesi yönünden gelen M.K. yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, Ayırt Caddesi üzerinde duraklama hâlinde bulunan M.Y. idaresindeki otomobile çarptı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır