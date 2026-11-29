Kaza, D-100 kara yolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (63) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Zafer Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından refüje çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile araçta bulunan E.A.S. (8) ve G.K. (55) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

LPG SIZINTISININ YAŞANDIĞI ARAÇTA KURTARMA ÇALIŞMASI

Olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. LPG sızıntısının da meydana geldiği otomobildeki yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilden sızan LPG ise itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır