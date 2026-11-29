Olay, Kozluk ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araya gelen gençler, soğuk havada ısınmak amacıyla ateş yaktı. Ateşin etrafında sohbet eden gençler, aniden meydana gelen patlamayla neye uğradıklarını şaşırdı.

Patlamanın etkisiyle alevler çevreye saçılırken, büyük panik yaşayan gençler hızla bulundukları noktadan uzaklaştı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralananın olmadığı olayda gençlerin yaşadığı korku dolu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır