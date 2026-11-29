29 Kasım 2026 Pazar günü Kayseri hava durumu için güncel, doğrulanmış tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı veya yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net sıcaklık ya da yağış bilgisiyle yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonlarında Kayseri’de hava genellikle serin olur. Akşamları, gece saatlerinde hava oldukça soğuyabilir. Mevsim koşulları nedeniyle sabah erken saatlerde don, bazı bölgelerde sis görülebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olur. Çocuklar ile yaşlılar soğuğa karşı tedbir almalı. Yola çıkacaklar görüş mesafesini, yol durumunu kontrol etmeli.

Önümüzdeki günler için güvenilir, güncel tahmin olmadan belirli sıcaklık aralığı veya yağış beklentisi vermek mümkün değil. Kayseri’de kısa vadeli tahminler değişebilir. Günlük plan yapmadan önce güncel hava tahminini kontrol edin. Yağış ya da don riski olan saatlerde uygun kıyafet seçin. Ulaşım tedbirlerini de alın.