Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ve Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, B.K. yönetimindeki otomobille B.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Otomobiller çarpışmanın etkisiyle savrularak, refüje çıkarken B.K.’nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi E.K. ile B.Y. otomobillerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de E.K. ve B.Y.’yi sıkıştıkları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar B.K., E.K. ve B.Y. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından otomobiller bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilde sıkışan hamile eşini bırakıp, karşı otomobilin sürücüsünü darp etti

Ayrıca kazanın hemen ardından B.K. otomobilden inerek, karşı otomobilin sürücüsü B.Y.’yi darp etti. Hamile eşini bırakarak, saldırıya geçen B.K.’nın, B.Y.’ye yumruk attığı anlar saniye saniye görüntülendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır