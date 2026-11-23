Bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle Trabzon'da hastaneye başvuran Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1,5 ay süren tedavisinin ardından görevine dönen Çelenk'in pankreas rahatsızlığı, ekim ayında yeniden nüksetti.

ACI KAYIP

Ankara'da tekrar tedavi altına alınan Çelenk, 20 Kasım Cuma günü sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan 59 yaşındaki belediye başkanı, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.