Elektrik tasarrufu, bina yalıtımı ve ortak alanlarda yenilenebilir enerji kullanımı, enerji maliyetlerini azaltabilecek seçenekler arasında.

Peki süreçten kiracılar ve apartman sakinleri nasıl faydalanabilir? Enerji verimliliği daha genel ölçekte uygulanabilir mi? İşte küçük adımlarla yapılacak büyük değişiklikler!

1. Kiracılar Enerji Dönüşümüne Katılabilir mi?

Enerji dönüşümüne katılmak için illa evin çatısına güneş paneli kurmak gerekmiyor. Apartman dairelerinde kullanılan LED aydınlatmalar da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Ayrıca gereksiz enerji kullanımını azaltmak en önemli etkenlerden olabiliyor.

2. Enerji Kimlik Belgesi Neden Önemli?



Enerji Kimlik Belgesi (EKB), bir binanın enerji performansını gösteriyor. A'dan G'ye uzanan sınıflandırmada A, daha yüksek enerji performansını ifade ediyor. Kiracıların, ev seçerken enerji sınıfı derecelendirmesini dikkate alması bile ısıtma ve soğutma maliyetlerinde fark yaratabiliyor.

3. Evdeki Isı Kaybı Nasıl Azaltılabilir?



Evlerde özellikle kapı ve pencerelerden kaynaklanan hava sızıntıları, kışın ısınma giderlerini artırabiliyor. Yazın doğrudan güneş alan pencereler ise soğutma ihtiyacını yükseltiyor. Bu tür dairelerde kullanılacak kapı fitilleri ve güneşlikler gibi basit uygulamalar enerji kaybını azaltabiliyor.

4. Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Nasıl Tasarruf Sağlanabilir?



Verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, aynı konforu daha az enerji tüketerek sağlayabiliyor. Bu da tüketim maliyetlerini düşürerek faturalara olumlu yansıyor. Mevcut cihazlara düzenli bakım yaptırmak ve iç mekan sıcaklığını ideal aralıkta bırakmak, bu tür giderleri minimuma indirebiliyor. Üstelik kiracılar tarafından da kolayca uygulanabiliyor.

5. Apartmanların Ortak Elektrik Giderleri Azaltılabilir mi?



Apartmanlardaki merdiven aydınlatmaları, asansörler ve su pompaları, ortak tüketim giderleri arasında yer alıyor. Bu tür alanlarda LED aydınlatma kullanmak veya hareket sensörlerinden faydalanmak daha verimli bir çözüm sunuyor. Böylece toplam tüketim büyük ölçüde azaltılabiliyor ve hem aidatlar hem giderler olumlu etkileniyor.

6. Apartman Çatısına Güneş Paneli Kurulabilir mi?



Teknik ve hukuki koşulların uygun olması halinde apartmanların çatısına güneş enerjisi sistemi kurmakta bir sorun yok. Ancak çatı ortak alan olduğundan gerekli kat maliklerinden izin alınması ve teknik uygunluk şartlarının karşılanması gerekiyor. Kurulum sonrası üretilen enerji ise uygun bağlantı ekipmanları sayesinde ortak alanlara ya da iç mekanlara yönlendirilebiliyor.

7. Güneş Paneli Olmadan Yenilenebilir Elektrik Kullanılabilir mi?



Türkiye'de sunulan Yeşil Tarife (YETA), tüketicilere yenilenebilir kaynaklardan elektrik teminine yönelik bir seçenek sağlıyor. Elektrik aboneliği kendi üzerine olan kiracılar da bu tarifeden faydalanabiliyor. Ancak yeşil tarifeler her zaman daha düşük elektrik faturası anlamına gelmiyor. Bu nedenle fiyatların ve sözleşme koşullarının karşılaştırılması gerekiyor.

8. Apartman Otoparkına Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulabilir mi?



Apartman ve sitelerde gerekli teknik ve hukuki şartlar sağlandığında elektrikli araç şarj ünitesi de kurulabiliyor. Ancak bu alanların ortak kullanım kapsamında ele alınması gerekiyor. Özel kullanım alanlarında ise daha bireysel tercihler yapılabiliyor. Genel olarak sistemin uygulanabilirliğinin ölçülmesi önem taşıyor.

9. Apartman Sakinleri Enerji Dönüşümü İçin Birlikte Ne Yapabilir?



Apartman sakinlerinin ortak hareket etmesi, daha kapsamlı enerji verimliliği yatırımlarını mümkün kılabiliyor. Ortak alanlarda LED aydınlatma kullanılması, verimli ekipman çözümleri, ısı yalıtımının iyileştirilmesi ve ısıtma sistemlerinin modernleşmesi gibi basit adımlar tüm apartman sakinlerinin yaşam koşullarını iyileştirebiliyor. Üstelik genel enerji giderlerinde önemli tasarruf sağlayabiliyor.