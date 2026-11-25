Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (59) idaresindeki 19 AEL 512 plakalı otomobil ile M.K. (66) yönetimindeki 06 EDE 287 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

KIRIKKALE'DEKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölge trafik ekiplerince yapılan incelemede, sürücü H.K.'nin kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı değerlendirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır