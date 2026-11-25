Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin rengi geçtiğimiz günlerde kırmızıya dönmüştü. Yaklaşık 1 saat boyunca kırmızı renkte akan dere, daha sonra normal rengine kavuşmuştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

DERENİN KIRMIZI AKMASININ NEDENİ BELİRLENDİ

Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, renk değişiminin kaynağını tespit etmek amacıyla dere boyunca incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda Şana Deresi'nin, bölgede faaliyet gösteren bir boya depolama tesisindeki atıkların mevzuata aykırı şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle kırmızıya döndüğü ortaya çıktı.

TESİSE 2 MİLYON 346 BİN TL CEZA

tv100'ün haberine göre, İl Müdürlüğü ekiplerince söz konusu firmaya Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulandı. Bölgede gerçekleştirilen son kontrollerde ise Şana Deresi'nin renginin normale döndüğü tespit edildi.