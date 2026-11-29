Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekneler için harekete geçildi.

Bir kişi denize girip tekneye ip bağlarken, kıyıdaki 3 kişi bu ipi çekip tekneyi kıyıya çekti. Tekne, yarısı denize sokulan kamyonete yüklenerek güvenli alana götürüldü.

Tekneyi kurtaranlardan Bilal Acar, "Bu limanlara artık önlem alınması lazım. Bu kadar rüzgara, poyraza bu tekneler dayanmıyor. Daha çok önlemlerin alınması lazım" dedi. Ayhan Can da "Zar zor teknemizi kurtardık. Meteorolojiden uyarmışlardı ama bu kadar kuvvetli rüzgar beklemiyorduk. Dalga boyları 6-7 metreyi buluyor şu an. Çok tehlikeli bir durum" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır