Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışık ihlallerinin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri harekete geçti. İnegöl-Yenişehir yolunda gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yapan 21 sürücüye toplam 105 bin TL ceza uygulandı.

İnegöl’de trafik güvenliğini tehlikeye atan kırmızı ışık ihlallerinin artması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle İnegöl-Yenişehir yolu üzerindeki kavşaklarda yaşanan ihlallerin önüne geçmek amacıyla ekipler tarafından dron destekli uygulama başlatıldı.

İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyordu. Sürücülerin trafik ışıklarına uymaması hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atıyordu. Yaşanan kazalar ve artan ihlaller üzerine polis ekipleri denetimlerini havadan takip yöntemiyle gerçekleştirmeye başladı.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, dron yardımıyla kavşakları havadan izleyerek kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etti. İhlal yaptığı belirlenen araçlar, ileride bekleyen polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücülere kırmızı ışık ihlali nedeniyle kişi başı 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 21 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 105 bin TL ceza kesildi. Polis ekiplerinin, İnegöl-Yenişehir yolu başta olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır