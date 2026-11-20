Kocaeli'de 20 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Bugünün hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla başlıyor. Gün ilerledikçe sıcaklıklar yavaşça düşecek. Özellikle öğle saatlerinde az bulutlu bir hava bekleniyor. Güneşin de kendini göstermesi muhtemel. Ancak akşam saatlerinde hava daha serinlecek. Hafif bir yağış da bekleniyor. Dışarıya çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önerilir.

Kocaeli hava durumu dikkat çekici sıcaklık dalgalanmalarıyla geçiyor. Bugün ve akşam rüzgârlı bir hava deneyimlenecek. Rüzgar, denizden karaya doğru esiyor. Bu durum dalga yüksekliklerini artırabilir. Sahil bölgelerinde dikkatli olunması gerekecek. Rüzgar hava sıcaklığını daha soğuk hissettirebilir. Dışarıda zaman geçirecekseniz kalın giysiler tercih etmelisiniz. Gerektiğinde kapalı alanlarda durmak mantıklı bir seçenek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken olabilir. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Ancak yüksek nem oranı bunaltıcı bir hava hissi yaratabilir. Pazar günü yerel olarak yoğun yağış olasılığı var. Dışarıda vakit geçirmeyi düşünüyorsanız şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez giysiler de önemli olacak.

Kocaeli'de hava şartları hızlı değişiyor. Alınacak küçük önlemler büyük fark yaratabilir. Sabahları dışarı çıkarken yerel hava durumu uygulamalarını kontrol edin. Güncel verileri takip etmek faydalı olacaktır. Hava durumu tahminleri yağışlı bir dönemi işaret ediyorsa planlarınızı buna göre yapmalısınız. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi dileriz!