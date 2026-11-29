Kocaeli hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait doğrulanmış anlık tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, yağış ihtimalini ya da rüzgârın şiddetini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik, güvenilir yanıt için güncel meteoroloji tahminini kontrol etmek gerekir.

Kasım sonlarında Kocaeli’de hava genellikle serin, değişken olabilir. Yağış görülebileceğinden dışarı çıkarken ince mont bulundurmak tedbirli olur. İhtiyaç halinde şemsiye almak da yarar sağlar. Bu değerlendirme, 29 Kasım’a özel bir tahmin değildir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin verisi olmadan sıcaklık ya da yağış beklentisi paylaşmak yanıltıcı olabilir. Plan öncesinde günlük tahmini kontrol edin. Açık havada uzun süre kalacaklar, giyim tercihlerini buna göre ayarlayabilir. Ulaşım tercihlerini de tahmine göre düzenleyebilir.