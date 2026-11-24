Kaza, Ereğli ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksoy Kavşağı istikametinden Eski Emniyet Kavşağı yönüne ilerleyen Yusuf A. yönetimindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İlk olarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan pikap, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti.

OTOMOBİLE VE 5 MOTOSİKLETE ÇARPTI

Karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki otomobile çarpan pikap, daha sonra bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 5 motosiklete çarptı.

Kazada pikap sürücüsü Y.A. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan pikabın refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, ardından otomobile ve park halindeki motosikletlere çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır