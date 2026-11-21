Bugün, 21 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde, Konya'da hava durumu ılıman. Şehirde sıcaklık, gün içinde 20 derece civarında. Hava, günün ilerleyen saatlerinde bulutlu geçecek. Ara ara güneş de görünecek. Bu durum, sonbaharın güzel günlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kurak bir dönem geçiren bölgede, bu ılımlı hava dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye hazırlanıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Bu süre zarfında hafif yağışların görülmesi muhtemel. Dışarı çıkacakların hava durumunu göz önünde bulundurarak giysi seçimlerini dikkatli yapmaları önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih etmek, soğuk havadan etkilenmeyi azaltacak. Ayrıca ıslanmaktan koruyacak.

Gelecek günlerde akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Akşam planları yapanların daha kalın giysiler seçmesi akıllıca olacaktır. Bu dönem, yetişkinler ve çocuklar için havanın ani değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Konya’da sonbaharın sonlarına yaklaşırken soğuk havanın hissedilmesi kaçınılmaz. Dışarıda geçilecek zaman ilginç bir deneyim olsa da, hava şartlarını dikkate alarak koruyucu önlemler almak faydalı.

Bugünkü Konya hava durumu ılıman. Önümüzdeki günlerdeki sıcaklık ve yağış durumları için hazırlıklı olmak önemli. Hava koşullarına göre giyinmek, dışarıdayken hava durumu tahminlerini takip etmek sağlığımızı koruyacak. Ayrıca günlük yaşantımızı kolaylaştıracaktır.