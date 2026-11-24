24 Kasım 2026 tarihinde Konya'da hava durumu mevsime uygun. Bugünün hava durumu ılımandır. Sıcaklık 19-22 derece arasında. Güneşli saatlerin yanı sıra yer yer bulutlu bir hava var. Konya’da doğanın canlanmasıyla bu ılımlı hava dışarıda zaman geçirmeyi cazip hale getiriyor. Ancak, hava durumunun değişkenliğini göz ardı etmemek önemlidir.

Dışarı çıkacak olanlar akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceğini unutmamalıdır. Gündüz güneşin sıcaklığı hissedilebilir. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık 15 derecenin altına inebilir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmak gerekebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha fazla değişkenlik gösterecek. Hafta ortasında etkili olacak bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Konya’da hava sıcaklıkları 17-19 derece arasında dalgalanacak. Sonbaharın son günlerini yaşarken soğuk havanın etkisi artacaktır. Özellikle Cuma günü yağışlı bir hava bekleniyor. Bu durum dış mekan aktivitelerini zorlayabilir. Dışarıda zaman geçirecekler için güncel hava durumu tahminlerini kontrol etmek önerilir.

Hava şartları konusunda alınabilecek önlemler vardır. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini dikkatlice izlemek gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, rahatsızlıklardan koruyabilir. Islak zeminlerden kaçınmak önemli. Kıyafet seçiminde katmanlı giyinmek, olası üşütmelere karşı bir çözüm sunabilir. Konya’da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu, açık havayı sevenler için fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar sunuyor.