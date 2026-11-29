Konya hava durumu, 29 Kasım Pazar 2026 için güncel meteoroloji ölçümlerine erişimim bulunmuyor. Kesin sıcaklık bilgisi doğrulanamıyor. Yağış durumu da net biçimde belirtilemiyor. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna derece ya da yağış olasılığı vererek yanıtlamak doğru olmaz. Kasım sonlarında Konya’da hava genellikle serin seyreder. Sabah saatleri, akşama kıyasla daha soğuk olabilir. Bugünkü koşullar mevsim özelliklerinden farklılık gösterebilir.

Dışarı çıkmayı planlıyorsanız güncel tahmini kontrol edin. Kat kat giyinmek uygun olur. Tahminde yağış görünüyorsa şemsiye taşıyın. Su geçirmeyen mont da tercih edebilirsiniz. Sabah erken saatlerde yola çıkarken soğuğa karşı hazırlıklı olun. Akşam geç saatlerde de tedbir alın.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için canlı tahmin gerekir. Sıcaklık değişimini güvenilir biçimde belirtmek mümkün değil. Yağış olasılığı da güncel veriler olmadan kesinleşmez. Konya’da bu dönemde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı belirginleşebilir. Birkaç günlük plan yaparken tahmini düzenli olarak yenileyin.