Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A Blok, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde yıkılmış, enkaz altında kalan 31 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralanmıştı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE 31 KİŞİ O SİTEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, toplam 8 sanığın yargılandığı dosyada hükümler açıklandı. Mahkeme heyeti, "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Sebep Olmak" suçundan müteahhit H.B.'ye 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

BULUTLAR SİTESİ DAVASINDA KARAR

Projede imzası bulunan dönemin 3 belediye görevlisi M.H.B., M.B. ve D.Ö. ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, H.Ş. ile statik projeye onay ve vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri F.T. ve B.A. hakkında beraat kararı verdi. Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilirken, yargılama sürecinde hayatını kaybeden A.A. hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi. Davanın karar duruşmasıyla birlikte Bulutlar Sitesi A Blok'unun yıkılmasına ilişkin yargılamada ilk derece mahkemesinin hükmü açıklanmış oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır