Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Malatya istikametine ilerleyen Ş.O. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki kaldırıma çarptı.
Kazada minibüste yolcu olarak bulunan M.E.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.E.S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.