Olay, Çayiçi Mahallesi'nde Ayancık Çayı üzerindeki Otogar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bölgede yürütülen istinat duvarı çalışmaları sırasında yaşanan toprak kayması paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri yönlendirildi.

KAYMAKAMLIKTAN TAHLİYE KARARI

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Ayancık Kaymakamlığı, 5 katlı apartmanın güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi.

İstinat duvarı çalışmalarının tamamlanmasına ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına kadar apartmanın boş tutulacağı bildirildi.

APARTMAN SAKİNLERİ YAKINLARININ YANINA YERLEŞTİ

Tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilen apartman sakinlerinin, ilçede ikamet eden yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır